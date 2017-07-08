أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ الجيزة لـ«السائقين»: راعوا ربنا

Google+ Print
محافظ الجيزة لـ«السائقين»: راعوا ربنا محافظ الجيزة لـ«السائقين»: راعوا ربنا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تفقد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مواقف سيارات السرفيس والنقل الجماعي بمركز ومدينة أوسيم وحي الوراق للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وحرص المحافظ على التأكد من المواطنين بخصوص الأجرة التى يطلبها السائق، وما إذا كانت تتطابق مع الأجرة التي حددتها المحافظة بعد الزيادة.
وعقد المحافظ لقاء مع سائقى كل موقف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال قائلًا: "راعوا ربنا واللي هايخالف القانون مالوش حاجة عندي وهاتخذ ضده الإجراءات القانونية".   

شاهد أيضا

وأضاف المحافظ أن المحافظة حددت التعريفة الجديدة على أساس مراعاة مصلحة السائق والمواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك