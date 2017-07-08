محافظ الجيزة لـ«السائقين»: راعوا ربنا

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تفقد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مواقف سيارات السرفيس والنقل الجماعي بمركز ومدينة أوسيم وحي الوراق للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وحرص المحافظ على التأكد من المواطنين بخصوص الأجرة التى يطلبها السائق، وما إذا كانت تتطابق مع الأجرة التي حددتها المحافظة بعد الزيادة.

وعقد المحافظ لقاء مع سائقى كل موقف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال قائلًا: "راعوا ربنا واللي هايخالف القانون مالوش حاجة عندي وهاتخذ ضده الإجراءات القانونية".

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وأضاف المحافظ أن المحافظة حددت التعريفة الجديدة على أساس مراعاة مصلحة السائق والمواطن.