أهالي المنيا يشيعون جنازة شهيد رفح.. ووالده: كان يتمنى الشهادة

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شيّع أهالي قرية أبو غرير التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، جنازة المجند فراج محمد محمود، الذي استشهد جراء الحادث الإرهابي في رفح بسيناء.

تقدم المشيعون قيادات عسكرية وأمنية وتنفيذية، وعدد كبير من أهالي القرية، وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد القرية، والتوجه عقب ذلك إلى مقابر الزاوية.

وقال والد الشهيد محمد محمود، موظف بالمعاش، إن لديه 4 أبناء هم خالد 26 عامًا، وياسين 24 عامًا، والشهيد فراج، إضافة إلى شقيقتهم، موضحًا أن نجله كان عمله الأساسي نجار مسلح، وأنه كان محل احترام وتقدير من الجميع، وكان يساعده في توفير مصروفات المنزل.

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وأضاف الأب أن آخر لقاء جمعه ونجله كان أول أيام عيد الفطر المبارك، سافر بعدها الشهيد إلى وحدته العسكرية، موضحًا أنه كان دائمًا يتمنى الشهادة، ويروي له تفاصيل مشاركته في عمليات المداهمات للعناصر الإرهابية، وحصوله على العديد من شهادات التقدير.

وطالب والد الشهيد، ببناء مدرسة بالقرية تحمل اسم نجله، ومساعدته في تكاليف علاج أحد أبنائه الذي يعاني من أمراض مزمنة.