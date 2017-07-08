الجنزوري عن شائعة وفاته: من روجوها مرضى لا علاج لهم

التحرير

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نفى الدكتور كمال الجنروري، رئيس وزراء مصر الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية، الشائعات التي انتشرت أمس الجمعة، حول وفاته، موضحا أنه لا يعرف السبب وراء تلك الشائعات التى تلاحقه.

وقال الجنزروي في تصريحات لـ"التحرير" ردا على تلك الشائعات، "في كثير من الأحيان يوجد أمراض ليس لها علاج، ومصدرو تلك الشائعات لا يوجد دواء لأمراضهم، وبالتالي لا أتنبه إليهم، لأنهم مرضى حقيقيون".

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وتابع رئيس وزراء مصر الأسبق، أنه يباشر عمله بصورة طبيعية وأنه استقبل العديد من الاتصالات للتأكد من تلك الشائعات والاطمئنان على حالته الصحية، قائلا "الحمد لله أنا بخير".

وردا على سؤال "التحرير" حول ما إذا كان سيقاضي أي صحيفة نشرت تلك الشائعة، قال الجنزوري، "أرفع قضية إزاي على ناس مرضى، لو كان ده علاج كنت عملت كده، بس مافيش علاج ليهم".