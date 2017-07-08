«بقالي التموين»: صرف 30% من مقررات يوليو بعد زيادة الدعم لــ50 جنيها

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أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، صرف 30% من السلع عن شهر يوليو الجاري، وتشمل 20 سلعة يستطيع المستفيدون منها -وعددهم يزيد على 70 مليون مواطن- المفاضلة فيما بينها، واتخاذ قرار الشراء حسب احتياجاتهم، وذلك بعد مضاعفة كميات السكر إلى أكثر من 140 ألف طن و105 ملايين عبوة زيت زنة العبوة 800 جرام والمكرونة والسمن والعدس والفول بجانب توفير العديد من السلع الأخرى.

وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، خلال الاجتماع الدوري مع الأعضاء بالمحافظات، اليوم السبت، أن صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات في مختلف المحافظات جار بانتظام، حيث تقوم شركتا الجملة "العامة والمصرية" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوريد السلع لبقالي التموين من خلال فروعهم في محافظات الوجه البحري والقبلي لتوزيعها على المواطنين طوال الشهر.

وأضاف الشيخ أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا أوضح فيه آليات صرف المقررات التموينية بعد زيادة قيمة الدعم، ويتضمن الآتي "حق المواطن توجيه قيمة الدعم للسلع التي يرغب في شرائها وبالكميات التي يحددها، سواء من السلع الأساسية (سكر، أرز، زيت) أو غيرها من السلع".

وأوضح نقيب البقالين أن قرار الرئيس السيسي بزيادة الدعم التمويني لـ50 جنيها للفرد مستحق الدعم "جيد جدا" لصالح المواطن والبقال، حيث يستفيد بقال التموين من القرار، نظرًا لزيادة المبيعات، وإحداث حركة في السوق، وتعود المنفعة أيضا على المواطن مستحق الدعم الذي سيتمكن من الحصول على سلع غذائية أكثر تكفي احتياجاته خلال الشهر.

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بينما أكد محمود حسونة، أمين عام نقابة بقالي التموين، أن تكلفة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الدعم التمويني للأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها تصل إلى 42 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحا أن تلك الخطوة تؤكد دعم الرئيس لأكثر من 70 مليون مستحق للدعم التمويني.

وناشد حسونة المواطنين مستحقي الدعم في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالسلع التموينية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

وأوضح أن جميع البقالين نفذوا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة الدعم التمويني، حيث إن الأسرة المكونة من 4 أفراد حصلت على 200 جنيه بعد الزيادة، وحصل كل فرد منهم على (2 كيلو سكر وزجاجة زيت وكيلو أرز وكيس مكرونة 450 جرامًا) بينما اختار البعض سلعا أخرى.