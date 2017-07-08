الأزهر: لم يقبض على الطلاب «الإيغور» داخل الحرم الجامعي

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نفى المركز الإعلامي بالأزهر، ما يتداول عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول القبض على عدد من الطلاب التركستان الذين يدرسون داخل حرم جامعة الأزهر، مؤكدا أنه لم يتم القبض على أي من هؤلاء الطلاب داخل الحرم الجامعي للجامعة، أو من داخل معاهد الأزهر أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أي جهة تابعة للأزهر.

وأوضح المركز الإعلامي أنه جار متابعة ما يتداول في هذا الشأن مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن ما تبثه بعض المواقع والقنوات في هذا الصدد من أخبار غير دقيق على الإطلاق، وأن ما تعلنه قناة "الجزيرة" من إشاعات كاذبة ومغرضة من القبض على أكثر من 500 طالب من طلاب الأزهر هو افتراء وتضليل وتشويه تهدف منه القناة كعادتها الإساءة لمصر وللأزهر الشريف.

وأكد المركز حق الجهات المعنية في التأكد من سلامة موقف المقيمين من مختلف الجنسيات على الأراضي المصرية وأنهم لا يمثلون أي خطورة على الأمن القومي للبلاد، وكذلك عدم تورطهم في جرائم داخل أو خارج البلاد، وأن تلك الإجراءات يتم اتخاذها بشكل مستمر وبصفة دورية.

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مشيرا إلى أن السلطات المعنية تقوم بفحص الموقف الخاص بأي ممن يتم الاشتباه في حالته ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد كلف، الخميس الماضي، إدارات الأزهر الخاصة بالطلاب الوافدين بمتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض المستجدات عليه شخصيا أولاً بأول.