أحدهم كاد يفقد عينه.. حكاية 3 فنانين أصابوا أنفسهم بأمراض لتقمص الشخصية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

رغبة في تقمص الشخصية وإتقان الدور، عرّض بعض الفنانين أنفسهم لمشكلات صحية وأمراض ظلت ترافقهم حتى بعد انتهاء تصوير العمل الفني، ورغم تحذيرات المخرجين لهم، فإن الشغف بالتمثيل والإصرار على التميز وخلق حالة من التوحد بين المشاهدين والشخصية يدفع بعض الفنانين إلى التضحية.

"التحرير -لايف" يرصد لكم حكاية 3 فنانين عرضوا أنفسهم لمشكلات صحية في سبيل إتقان الدور التمثيلي.

عمرو سعد

في عام 2014 أنتجت شركة السبكي للإنتاج السينمائي فيلم "حديد"، بطولة النجم عمرو سعد، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنانة التونسية درّة، وقرر أصحاب الفيلم أن يضعوا فيه عاملًا جاذبًا للجمهور، والذي كان إصابة البطل بعاهة مستديمة في عينه اليمنى، وهي الشخصية التي جسّدها عمرو سعد.

أوضح "عمرو" في لقاء تليفزيوني مع برنامج "الحياة اليوم" أنه تمت محاولات باستخدام المكياج لعمل التغيير المطلوب في شكل العين، ولكن لوحظ التقاط الكاميرا له في اللقطات القريبة، فتقرر ارتداء عدسة سوداء غطت معظم عينه اليسرى لمدة شهر، الأمر الذي تسبب له في مشكلات صحية كبيرة، أدت إلى انغلاق العين بشكل لا إرادي، مع وجود احمرار شديد، وتكوين كيس دهني، مما ترتب عليه سفر الفنان لعمل جراحة بالخارج.

وعن ذلك كشف الإعلامي تامر أمين في برنامجه المذاع على فضائية "روتانا مصرية" آنذاك أن ثمن العدسة التي اشتراها "السبكي" من ألمانيا بلغ 20 ألف دولار، وأنها تسببت له في أضرار طبية بالغة، كاد بسببها يفقد الفنان عينه اليمنى للأبد.

شاهد أيضا رسائل «مؤثرة» للفنانين قبل رحيلهم.. أحدهم حدد موعد جنازته وآخر شكر «والدته» 8 فنانين اعترفوا بمرضهم النفسي.. أحدهم بسبب «التاتو» وأخرى لانفصال والديها 5 فنانين «تيمة» مقالب «رامز».. أحدهم تكرر ظهوره 7 مرات 6 فنانين تعرضوا لأزمات صحية هددت أعمالهم الرمضانية.. أحدهم انتكس والآخر سافر للعلاج

محمد لطفي

روى الفنان محمد لطفي في حوار سابق له مع الدكتور مدحت العدل، ببرنامج "أنت حر"، على قناة "سي بي سي" أنه اضطر إلى شرخ صوته بتدريبات قاسية لملاءمة دور "فرعون" في فيلم "كباريه"، وهي شخصية حقيقية بالفعل لرجل فقد حنجرته في الحرب، الأمر الذي تسبب له في حدوث مشكلات صحية بالأحبال الصوتية، فلجأ بعدها إلى الله وقرأ يوميا 3 أجزاء من القرآن الكريم لكي يرد الله له صوته.

محمد فهيم

ومؤخرًا كشف الفنان الشاب محمد فهيم أنه أثناء التحضير لمسلسل "الجماعة 2" عرض نفسه لما يشبه حساسية الصدر حتى يتقن مشاهد "الكحة" في شخصية "سيد قطب"، مضيفًا خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن مخرج العمل لا يعلم ما فعله لإتقان المشهد، وأنه تعمد ذلك حتى تكون مشاهد "الكحة" طبيعية وغير مفتعلة.

وأكد فهيم أنه لا يزال يعاني من استمرار "الكحة" حتى بعد انتهاء تصوير المسلسل وعرضه في رمضان، لافتًا إلى أنه لا يعلم سبب ملازمة "الكحة" له حتى الآن وأنه تعمد زيادتها لتخدمه في الدور من خلال تناول أطعمة تزيد الحساسية مثل الموز والشوكولاتة، موضحًا أنه سيعرض نفسه على طبيب للعلاج.