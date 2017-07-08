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من «مفتشة جمارك» إلى «سجّانة» في الأفلام.. 12 معلومة عن «السبعاوية»

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من «مفتشة جمارك» إلى «سجّانة» في الأفلام.. 12 معلومة عن «السبعاوية» من «مفتشة جمارك» إلى «سجّانة» في الأفلام.. 12 معلومة عن «السبعاوية»

التحرير

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اكتشفها المخرج الكبير أسامة أنور عكاشة، وقدمها إلى الجمهور في أحد أنجح مسلسلاته، فأدت دورها باقتدار، الأمر الذي حقق لها انتشارًا سريعًا في الأعمال الفنية، لكنها لم تبرح مكانها في الأدوار الثانوية، وظلت حبيسة منطقة معينة شأنها شأن مشاهير الأدوار الثانوية في تاريخ السينما، الذي اعتاد الجمهور على مشاهدتهم في مساحة إبداعية معينة.

في التقرير التالي يرصد لكم «التحرير لايف» 12 معلومة عن الفنانة الراحلة علية الجباس.

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1- ولدت في محافظة بورسعيد، يوم 8 يوليو من عام 1943.

2- شقيقتها هالة الجباس، مديرة قصر الثقافة ببورسعيد.

3- لها ابن وحيد يُدعى محمد.

4- بدأت «علية» حياتها المهنية بالعمل كمفتشة جمارك.

5-  أسست فرقة الجمارك المسرحية عام 1984.

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6- عملت بنادي المسرح مع الراحل فؤاد صالح.

7- تعد من مؤسسي فرقه الإقليمية مع الأستاذ نصر الدين الغريب.

8- شاركت في أول مسرحية بالقاهرة تحت عنوان «الدرافيل».

9- ارتبطت بذهن الجمهور في دور «السبعاوية»، بعد أن وقع عليها اختيار المخرج الراحل أسامة أنور عكاشة لتجسيد الشخصية، التي كانت فاتحة الخير عليها.

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10- لها مشاركات سينمائية عديدة في أفلام منها: «85 جنايات، ضربة جزاء، الخطيئة السابعة، المزاج، كروانة، إشارة مرور»، ورغم موهبتها فإن المخرجين حصروها في أدوار «السجّانة، وصاحبة البيت الشعبي، ومعلمة القهوة».

11- ظهرت فى كثير من الأعمال التليفزيونية مثل مسلسلات: «حديث الصباح والمساء، نحن لا نزرع الشوك، حكاية بلا بداية ولا نهاية، ضد التيار، حكايات مجنونة، ناس وناس، أرابيسك».

12-  انتهت مسيرتها الفنية بوفاتها في 29 مايو 2002.

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التحرير

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