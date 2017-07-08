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مجلس الأمن يدين حادث الاعتداء الإرهابي الغاشم في رفح

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يدين حادث الاعتداء الإرهابي الغاشم في رفح

11:19 ص السبت 08 يوليو 2017

مجلس الأمن يدين حادث الاعتداء الإرهابي الغاشم في رفح

القاهرة- (أ ش أ):

أدان مجلس الأمن الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس الجمعة في رفح وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب المجلس - في بيان صحفي - عن خالص تعازي أعضائه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية العربية وتمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى تصريح له اليوم السبت - إن البيان الصادر عن مجلس الأمن أكد على أن الإرهاب بكافة صورة وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن والدولي.

وأضاف أن البيان شدد على أهمية محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي الغادر وتقديمهم للعدالة، كما حث أعضاء مجلس الأمن كافة الدول على التعاون مع مصر لهذا الغرض، والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعلق أبوزيد على البيان، مشيرا إلى أنه يعكس بوضوح أهمية تكاتف المجتمع الدولي في التصدي لتهديد الإرهاب المتصاعد، بما في ذلك من يقدم له يد المساعدة سواء بالتمويل أو التسليح أو الرعاية، وضرورة وفاء كافة الدول بالتزاماتها بقرارات الشرعية الدولية من أجل القضاء على هذا الخطر.

هذا المحتوى من

Asha

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