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السعودية تفرض 400 ريال كضمان عن كل حاج داخلي

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مصراوي Masrawy

تفرض 400 ريال كضمان عن كل حاج داخلي

11:15 ص السبت 08 يوليو 2017

السعودية تفرض 400 ريال كضمان عن كل حاج داخلي

السعودية تفرض 400 ريال كضمان عن كل حاج داخلي

الرياض - ( د ب أ):
فرضت وزارة الحج والعمرة السعودية على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقديم ضمان بنكي بنسبة 30 %من قيمة ضمان الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال عن كل حاج .

وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية اليوم السبت أن الوزارة طالبتهم بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة القادم.

وأكدت الوزارة على أهمية أن يكون الضمان صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة ، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل).

ونوهت الوزارة الي وجوب ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد.

وشددت الوزارة على عدم تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج تحت أي ذريعة خارج نظام الدفع المعتمد بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل المبني على ما تم التعاقد عليه بين الحاج ومقدم الخدمة.

واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.

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مصراوي Masrawy

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