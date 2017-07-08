مقتل هنديين إثر إطلاق القوات الباكستانية النارعبر الحدود داخل كشمير

كشمير - (د ب أ):

قتل هنديان اليوم السبت، عندما أطلقت قوات باكستانية النار عبر الحدود، داخل ولاية جامو وكشمير الهندية، التي خضعت لاجراءات أمنية مشددة في الذكرى السنوية لمقتل أحد زعماء المتشددين.

واستهدف جنود باكستانيون مواقع وقرى هندية عبر قطاع "بونش" على طول خط المراقبة، بأسلحة آلية وقذائف هاون طويلة المدى.

وردت القوات الهندية بعد ذلك، حسب الشرطة المحلية.

ويقسم خط المراقبة كشمير إلى منطقتين، حيث تخضع إحداهما لسيطرة الهند والاخرى لسيطرة باكستان.

وقال قائد شرطة المنطقة، راجيف أومبراكاش باندي هاتفيا "خلال إطلاق النار الكثيف، أصابت إحدى قذائف الهاون منزلا، مما أسفر عن مقتل أحد السكان المحليين وزوجته".

وأضاف "أصيب طفلاهما ونقلا إلى مستشفى.

وتوقف القتال اعتبارا من الان".

وفي الوقت نفسه، فرضت السلطات حظرا للتجوال في الكثير من المناطق في المنطقة التي تقطنها أغلبية إسلامية لاحتواء أي اندلاع لاعمال العنف في الذكرى السنوية لمقتل برهان واني، قائد جماعة "حزب المجاهدين".