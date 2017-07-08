انتشال جثث 8 مفقودين إثر انهيار مبنى في إيطاليا

روما - (د ب أ):

انتشلت السلطات جثث جميع الاشخاص الثمانية، الذين تردد في وقت سابق أنهم فقدوا بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق في ضواحي نابولي.

وقالت إدارة الاطفاء في تغريدة لها في موقع (تويتر) إن عمال الانقاذ انتشلوا جثة ثامنة من وسط الانقاض صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة الانباء الايطالية "أنسا" أن الجثة لصبي، ثماني سنوات، عثر بالفعل على شقيقته.

وأفادت التقارير أن عدد المفقودين بلغ أمس الجمعة ثمانية أشخاص .

وانهار المبنى حوالى الساعة 0630 من صباح أمس الجمعة -0430 بتوقيت جرينتش- وقال الجيران إنه لم يكن هناك أى صوت لانفجار، وأشاروا إلى أن أعمال بناء ربما تكون تسببت فى الانهيار.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن أعمال تجديد كانت تجرى في المستويات الدنيا من المبنى. واشتكى سكان الطوابق العليا من الأضرار التى لحقت بشققهم.