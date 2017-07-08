أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إيران تعلن عن ضبط شحنة أسلحة تعود لجماعة مسلحة جنوب شرقي البلاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إيران تعلن عن ضبط شحنة أسلحة تعود لجماعة مسلحة جنوب شرقي البلاد

11:05 ص السبت 08 يوليو 2017

إيران تعلن عن ضبط شحنة أسلحة تعود لجماعة مسلحة جنوب شرقي البلاد

ارشيفية

إيران - (د ب أ):

أعلن قائد قوي الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران عن ضبط شحنة من الاسلحة والعتاد تعود لما وصفها بـ" زمرة جيش الظلم الإرهابية" في مرتفعات سراوان شرقي المحافظة.

وأضاف العميد حسين رحيمي، اليوم السبت في تصريح للصحفيين في مدينة زاهدان، أن الأسلحة والعتاد المضبوط شمل 35 قطعة من سلاح الكلاشنكوف و رشاش 5ر14 ملم يستخدم لضرب الاهداف الجوية و9 قطع من قذائف ' اس بي جي' ،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وصرح العميد رحيمي،أنه وبعد فترة من العمل الاستخباراتي واختراق ماوصفهابـ" زمرة جيش الظلم"، استطاعت الكوادر الأمنية من كشف احدي مستودعات السلاح والعتاد لهذه "الزمرة" في مرتفعات سراوان شرق سيستان وبلوجستان والذي تستخدمه ضد اهالي هذه المنطقة.

وتستخدم إيران عبارة "جيش الظلم" للاشارة إلى جماعة جيش العدل السني.

كان جيش العدل قد خطف خمسة عناصر من حرس الحدود الإيرانيين في فبراير 2014 في ولاية سيستان و بلوجيستان على مقربة من الحدود مع باكستان قبل أن يتم نقلهم إلى الأخيرة .

يذكر أن العاصمة الإيرانية طهران شهدت هجومين في الشهر الماضي استهدفا مقر مجلس الشورى (البرلمان) ومرقد الأمام الخوميني ،واعلن تنظيم داعش المسؤولية عنهما للمرة الأولى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم: داعش يتبنى تفجير رفح واخفاق للقوات العراقية

    العرب اليوم: داعش يتبنى تفجير رفح واخفاق للقوات العراقية

    أخبار
  • عصائب أهل الحق العراقية تسيطر على بلدة شرقي سوريا

    عصائب أهل الحق العراقية تسيطر على بلدة شرقي سوريا

    أخبار
  • معارض قطري: الشركات الأجنبية في الدوحة تطلب حمايتها من الأزمة الخليجية

    معارض قطري: الشركات الأجنبية في الدوحة تطلب حمايتها من الأزمة الخليجية

    أخبار
  • مقتل 5 جنود عراقيين في هجوم لـ

    مقتل 5 جنود عراقيين في هجوم لـ"داعش" غرب البلاد

    أخبار

إعلان

6b3ae76c6f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه