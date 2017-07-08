إيران تعلن عن ضبط شحنة أسلحة تعود لجماعة مسلحة جنوب شرقي البلاد

إيران - (د ب أ):

أعلن قائد قوي الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران عن ضبط شحنة من الاسلحة والعتاد تعود لما وصفها بـ" زمرة جيش الظلم الإرهابية" في مرتفعات سراوان شرقي المحافظة.

وأضاف العميد حسين رحيمي، اليوم السبت في تصريح للصحفيين في مدينة زاهدان، أن الأسلحة والعتاد المضبوط شمل 35 قطعة من سلاح الكلاشنكوف و رشاش 5ر14 ملم يستخدم لضرب الاهداف الجوية و9 قطع من قذائف ' اس بي جي' ،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وصرح العميد رحيمي،أنه وبعد فترة من العمل الاستخباراتي واختراق ماوصفهابـ" زمرة جيش الظلم"، استطاعت الكوادر الأمنية من كشف احدي مستودعات السلاح والعتاد لهذه "الزمرة" في مرتفعات سراوان شرق سيستان وبلوجستان والذي تستخدمه ضد اهالي هذه المنطقة.

وتستخدم إيران عبارة "جيش الظلم" للاشارة إلى جماعة جيش العدل السني.

كان جيش العدل قد خطف خمسة عناصر من حرس الحدود الإيرانيين في فبراير 2014 في ولاية سيستان و بلوجيستان على مقربة من الحدود مع باكستان قبل أن يتم نقلهم إلى الأخيرة .

يذكر أن العاصمة الإيرانية طهران شهدت هجومين في الشهر الماضي استهدفا مقر مجلس الشورى (البرلمان) ومرقد الأمام الخوميني ،واعلن تنظيم داعش المسؤولية عنهما للمرة الأولى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.