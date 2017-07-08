التشكيل المتوقع للأهلي أمام القطن

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، على ملامح تشكيل فريقه والذي سيواجه نظيره القطن الكاميروني، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، السبت، في الجولة السادسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

- حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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- خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

- خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

- خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، جونيور أجاي.