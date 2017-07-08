3 عوامل تساعد الشياطين الحمر على «جني القطن»

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يتطلّع فريق الأهلي، إلى انتزاع بطاقة الصعود إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، حين يستضيف مساء اليوم، نظيره القطن الكاميروني في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

ويخوض الأحمر هذه المواجهة ولا بديل أمامه سوى الفوز لضمان الصعود، بعيدًا عن النتيجة التي ستخرج بها مباراة فريقي زاناكو الزامبي والوداد المغربي.

ويتصدر زاناكو، المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتان أمام أقرب ملاحقيه الوداد البيضاوي، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ويتذيل القطن، الذي ودع المسابقة رسميا، ترتيب المجموعة بلا نقاط.

وفيما يلي أبرز 3 عوامل تساعد الأهلي على اجتياز عقبة القطن الكاميروني:

ضعف الخصم

يرى البعض أن الفرصة تبدو مواتية أمام الأهلي للصعود إلى دور الثمانية، رغم أنه لا يملك أي خيار سوى الفوز لانتزاع المركز الثاني بالمجموعة، بغض النظر عن نتيجة مباراة الوداد وزاناكو، وذلك بالنظر إلى تواضع مستوى منافسه الكاميروني، الذي يعد الفريق الوحيد في المجموعات الأربع الذي خسر جميع مبارياته حتى الآن، ولا يملك أي رصيد من النقاط.

البدري طالب اللاعبين، بضرورة احترام الفريق الكاميروني وعدم الاستهانة به، خاصة أنه من المتوقع أن يلعب هذه المواجهة باندفاع هجومي بحثًا عن الفوز وإنقاذ نفسه من سوء الخاتمة بعد الخسارة في 5 جولات متتالية.

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يحاول الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، برصيد 8 مرات، إلى تجاوز دور المجموعات، للتقدم في دوري الأبطال، ومحاولة حصد اللقب الذي يغيب عن خزائن الشياطين الحمر منذ عام 2013.

دعم ومكافآت مجلس طاهر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، مساندة الأحمر أمام القطن الكاميروني.

وعاد محمود طاهر، رئيس النادي، وعماد وحيد ومروان هشام عضوا مجلس الإدارة، من مرسي مطروح بعد زيارتهم لمنتجع الأهلي هناك، بمناسبة مرور 70 عاما على افتتاحه.

وتحدّث محمود طاهر، مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ونقل له رغبة مجلس الإدارة في أهمية تقديم الفريق لمستوي جيد أمام الضيوف والتأهل لدور الثمانية.

ولا يمانع طاهر في منح اللاعبين مكافآت مالية إضافية بخلاف ما تنص عليه اللائحة لتحفيزهم على مواصلة المشوار نحو استعادة اللقب الإفريقى.