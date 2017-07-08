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الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام القطن في دوري الأبطال

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الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام القطن في دوري الأبطال الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام القطن في دوري الأبطال

التحرير

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يلتقي النادي الأهلي مع فريق القطن الكاميروني، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، السبت،  على ملعب برج العرب، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز باللقاء ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة حيث يمتلك في رصيده 8 نقاط، وفي حالة فوزه سيرتفع رصيده إلى 11 نقطة يضمن بها المركز الثاني في مجموعته، بينما لايمتلك الفريق الكاميروني أي رصيد من النقاط حيث خسر في الخمس جولات الماضية ولم يحرز سوى هدف وحيد ودخل مرماه 9 أهداف.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الكاميرون بشكل عام والقطن تحديدًا، يشير إلى تفوق كبير للأحمر، حيث التقى الأهلي مع أندية الكاميرون 11 مرة في البطولات الأفريقية، حقق خلالها الأحمر 7 انتصارات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، وخسر الأهلي مباراة واحدة.

المباراة الأولى للأهلي أمام أندية الكاميرون جاءت أمام «كانون ياوندي» في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا- نسخة 1983، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 5-0.

المباراة الثانية.. جاءت أمام «كانون ياوندي» في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا- نسخة 1983، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.

المواجهة الثالثة.. جاءت أمام «كانون ياوندي» في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية- نسخة 1984، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.

المواجهة الرابعة.. جاءت أمام «كانون ياوندي» في إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية نسخة 1984، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الكاميروني بنتيجة 1-0.

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المباراة الخامسة.. جاءت أمام «القطن» في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا- نسخة 2008، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0.

المباراة السادسة.. جاءت أمام «القطن» في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، نسخة 2008، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 2-2.

المباراة السابعة.. جاءت أمام «القطن» في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2013، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراة الثامنة.. جاءت أمام «القطن» في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، نسخة 2013، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراة التاسعة.. جاءت أمام «القطن» في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية، نسخة 2014، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بنتيجة 1-صفر.

المباراة العاشرة.. جاءت أمام «القطن» في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية، نسخة 2014، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

المباراة الحادية عشرة.. جاءت أمام «القطن» في الجولة الثانية من دوري المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بنتيجة 2-0.

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