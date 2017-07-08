ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان إلى 16 شخصًا

طوكيو - (د ب أ):

انتشل عمال الانقاذ جثة شخص آخر، لقي حتفه بسبب أمطار غزيرة، وصلت إلى رقم قياسي، في الجزء الشمالي من منطقة "كيوشو" جنوب غربي اليابان.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بمقاطعتي "فوكوكا" و"أويتا" إلى 16 شخصا، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم السبت.

وعثر فريق من عمال الانقاذ على الجثة بمدينة أساكورا بمقاطعة فوكوكا اليوم السبت، مما رفع حصيلة الوفيات بالمقاطعة إلى 13 شخصا.

وذكر مسؤولو مقاطعة فوكوكا أن 14 شخصا مازالوا مفقودين وأصيب عشرة أشخاص.

وفي مقاطعة "أويتا"، أكد المسؤولون أن ثلاثة أشخاص توفوا وأصيب أربعة آخرون.

وتسعى السلطات جاهدة لتقييم حجم الاضرار، حيث أغلقت الطرق في بعض المناطق.

ويستخدم أفراد قوات الدفاع الذاتي الياباني مروحيات لنقل الغذاء والماء وإمدادات أخرى للمناطق، التي تقطعت بها السبل في هيتا سيتي بمقاطعة أويتا.

يذكر أن سقوط الأمطار بشكل قياسي في جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوب غربي اليابان تسببت في مشاهد من الدمار، حيث أظهرت لقطات تليفزيونية صورا لمنازل تهدمت أسطحها، وسيارات وأشجار مقتلعة تجرفها مياه الفيضانات.