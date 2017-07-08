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تشيلسي يقترب من ضم مدافع ريال مدريد

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تشيلسي يقترب من ضم مدافع ريال مدريد تشيلسي يقترب من ضم مدافع ريال مدريد

التحرير

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ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، اليوم السبت، أن نادي تشيلسي الإنجليزي اقترب من صفقة البرازيلي دانيلو، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الجارية، مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي بات الأقرب للتوقيع مع دانيلو، بعد إنهاء يوفنتوس الإيطالي، اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب والاكتفاء بضم مواطنه دوجلاس كوستا، من بايرن ميونيخ الألماني.

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الجدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد قدم عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لضم دانيلو، إلا أنّ النادي الملكي رفض العرض، ليرفع البيانكونيري قيمة الصفقة إلى 20 مليون يورو.

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التحرير

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