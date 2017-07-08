أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالصورة.. محمد صلاح يصل ليفربول لحضور أول تدريباته

Google+ Print
بالصورة.. محمد صلاح يصل ليفربول لحضور أول تدريباته بالصورة.. محمد صلاح يصل ليفربول لحضور أول تدريباته

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة للدولي المصري محمد صلاح، أثناء وصوله إلى ميلوود لحضور أول تدريباته مع الفريق، اليوم السبت.

وكان قد أعلن ليفربول، عن تعاقده مع محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 39 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد إلى 5 سنوات، يتلقى خلالهم الدولي المصري أجرًا أسبوعيًا يقدر بـ90 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ العرب وتاريخ قلعة الريدز، وليكون العربي الثالث مع الليفر بعد الثنائي المغربي نبيل الزهر وأسامة السعيدي.  

يشار إلى أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أشاد بالدولي المصري، محمد صلاح، قائلآ: "محمد صلاح لاعب رائع و يمتلك السرعة، في نهاية الموسم الماضي قلت بأنني سأطور بعض الأمور والسرعة من ضمن هذه الأمور، كما أنه يستطيع صناعة الفرص و إنهاء الهجمات بشكل رائع، بالإضافة للسرعة التي يمتلكها سيضيف لنا الكثير من القوة في الهجوم، صلاح لاعب مذهل أنا حقًا أتطلع للعمل معه". 

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن الأرقام تشير إلى أن محمد صلاح يتفوق على ثلاثي ليفربول «البرازيليين روبرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو، والسنغالي ساديو ماني» خلال مباريات الدوري «البريميرليج - الكالتشيو» منذ أغسطس 2015. (طالع التفاصيل

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك