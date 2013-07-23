Cameron Diaz تدخل عالم تصميم الأزياء

حصلت الممثلة الشهيرة Cameron Diaz على دور مؤثر وبارز في عالم الموضة وهو أن تكون المديرة الفنيّة لماركة الأحذية والحقائب Pour La Victoire .

يختلف هذا الدور عن كونه مجرد تعاون مؤقت بين الممثلة و Pour La Victoire إذ تمتلك النجمة حصّة من أسهم الشركة ومن مهامها كمديرة فنيّة أن تشرف على المجموعات التي تطلقها الماركة من الأحذية والحقائب، كما ستشارك في الحملات الإعلانية المستقبليّة لها.

تقول Cameron Diaz :" أحب الموضة وهي تأخذ جزءًا كبيرًا من حياتي". وأضافت:" أن أكون مؤثرة في هذه الماركة وحملاتها الإعلانيّة هو ما أثار اهتمامي حقًا".