مانشستر يونايتد يعلن عن توصله لاتفاق مع إيفرتون لضم لوكاكو

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن توصله لاتفاق مع نظيره إيفرتون على قيمهة صفقة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، وذلك حسبما أفاد اليونايتد عبر حسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف مانشستر يونايتد أنه يتبقى تجاوز الدولي البلجيكي صاحب الـ24 عامًا، الفحص الطبي والاتفاق على الأمور الشخصية مع اللاعب، وسيتم الاعلان عن كافّة التطوّرات لاحقًا.

الجدير بالذكر أن شبكة سكاي سبورتس، ذكرت أن قيمة إنتقال لوكاكو إلى مانشستر يونايتد ستكون 100 مليون جنيه إسترليني (75 مليون جنيه إسترليني كاس + 15 مليون جنيه إٍسترليني إضافات + انتقال واين روني لإيفرتون "10" مليون جنيه إسترليني).