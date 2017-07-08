أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مانشستر يونايتد يعلن عن توصله لاتفاق مع إيفرتون لضم لوكاكو

Google+ Print
مانشستر يونايتد يعلن عن توصله لاتفاق مع إيفرتون لضم لوكاكو مانشستر يونايتد يعلن عن توصله لاتفاق مع إيفرتون لضم لوكاكو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن توصله لاتفاق مع نظيره إيفرتون على قيمهة صفقة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، وذلك حسبما أفاد اليونايتد عبر حسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف مانشستر يونايتد أنه يتبقى تجاوز الدولي البلجيكي صاحب الـ24 عامًا،  الفحص الطبي والاتفاق على الأمور الشخصية مع اللاعب، وسيتم الاعلان عن كافّة التطوّرات لاحقًا.

الجدير بالذكر أن سكاي سبورتس، ذكرت أن قيمة إنتقال لوكاكو إلى مانشستر يونايتد ستكون 100 مليون جنيه إسترليني (75 مليون جنيه إسترليني كاس + 15 مليون جنيه إٍسترليني إضافات + انتقال واين روني لإيفرتون "10" مليون جنيه إسترليني).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟