وزير بريطاني يؤكد أن الخيار العسكري ضد بيونجيانج احتمال "بعيد جدا"

(أ ف ب):

صرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بعد لقاء مع نظيره الأمريكي جيم ماتيس، الجمعة، أن اللجوء الى خيار عسكري تتحدث عنه الإدارة الأمريكية ضد كوريا الشمالية احتمال "بعيد جدا".

وقال فالون في مركز فكري، ردا على سؤال عما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي ستساعد الولايات المتحدة في ردع كوريا الشمالية عن مزيد من التسلح، "أولصا نحن بعيدون جدا عن البحث في خيارات عسكرية".

وأضاف أن الأمر "ليس تهديدا للولايات المتحدة وحدها ولا نتوقع ان تعالج الولايات المتحدة ذلك بمفردها. التهديد يطال كل الأسرة الدولية"، داعيًا إلى تعزيز العقوبات المفروضة على بيونجيانج.

وأجرت كوريا الشمالية الثلاثاء للمرة الاولى تجرfة لصاروخ عابر للقارات يمكن أن يصل إلى الاسكا.

وقبل لقائهما، أكد ماتيس ان المبادرات في مواجهة كوريا الشمالية تقضي خصوصا بتكثيف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية.

وقال الوزير الأمريكي، الخميس، إن تجربة صاروخ عابر للقارات "لا يقربنا من حرب لان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون كانا واضحين جدا بتأكيدهما اننا نقوم قبل كل شيء بجهود دبلوماسية واقتصادية".

وصرح فالون خلال لقائه مع ماتيس في البنتاجون، مقر وزارة الدفاع الأمريكية أن "المخاطر مع كوريا الشمالية تتزايد واستفزازتها الأخيرة تؤكد الحاجة إلى تدفيع هذا النظام المارق الذي يطرح مشكلة ليس للولايات المتحدة وحدها بل للجميع، ثمنا كبيرا جدا".