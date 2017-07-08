الأرصاد: طقس اليوم حار شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس حار على شمال البلاد حتى شمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 24 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 24 32

الإسماعيلية 21 38

السويس 22 38

العريش 24 33

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الغردقة 29 37

شرم الشيخ 28 38

المنيا 24 37

الفيوم 24 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

الوادى الجديد 26 38

قنا 27 38