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سلمان يؤكد وقوف السعودية مع مصر في حربها ضد الإرهاب

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سلمان يؤكد وقوف السعودية مع مصر في حربها ضد الإرهاب سلمان يؤكد وقوف السعودية مع مصر في حربها ضد الإرهاب

التحرير

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أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ببرقيتى عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء، أمس الجمعة.

وجاء نص البرقية، التي نشرها الحساب الرسمى للخارجية على تويتر: «علمنا ببالغ الأسى بنبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، معربين لكم عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذين العملين الإجراميين الآثمين، مؤكدين وقوف المملكة مع وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها».

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وتابع الملك سلمان فى برقيته: «نبعث لكم ولشعب مصر الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا خالص التعازى وصادق المواساة، راجين لذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب المصرى الشقيق من كل سوء ومكروه».

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التحرير

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