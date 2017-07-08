«التعليم العالي»: 80 ألف طالب تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا

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أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي بلغ 80 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها وحتى الآن.

وقال المشرف على التنسيق في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هناك إقبالا لحجز اختبارات القدرات على اختيار الفنون الجميلة والفنون التطبيقية ثم كليات التربية الرياضية.

وأشار إلى إغلاق باب التقدم يوم 18 يوليو الساعة السابعة مساء، موضحا أن موقع التنسيق فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى إلكترونيا للتيسير على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم اختبارات القدرات.

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ولفت إلى أن الامتحانات تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصا على الشفافية مع الطلاب.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي حددت خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، لافتة إلى أن الكليات المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، وأن يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة.