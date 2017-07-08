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بالصور.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان الملازم "أحمد شاهين" شهيد هجوم البرث

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان الملازم "أحمد شاهين" شهيد هجوم البرث

10:33 ص السبت 08 يوليو 2017

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اليوم.. الغربية تودع شهيدين من أبنائها ضمن هجوم رفح الإرهابي

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اليوم.. الغربية تودع شهيدين من أبنائها ضمن هجوم رفح الإرهابي

المنوفية - مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي قرية الخضرة، بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، جثمان الشهيد الملازم "أحمد حسنين شاهين" ضحية الحادث الإرهابي في مدينة رفح بشمال سيناء.

وأقيمت صلاة الجنازة على الجثمان من المسجد الغربي بالقرية، بحضور الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، واللواء خالد أبو الفتوح، مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وردد المشيعون العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب ومنها: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، وحياة دمك يا شهيد لنجيب حقك من جديد".

وأعلنت القوات المسلحة، إحباط هجومًا إرهابيًا، أمس الجمعة، استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة، فيما قُتل في العلمية ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم.

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