اليابان تعرب عن استعدادها للتعاون الاقتصادي مع روسيا

طوكيو- (د ب أ):

أعرب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيج سيكو، عن استعداد بلاده للتعاون مع روسيا لتنفيذ خطة التعاون الاقتصادي الثماني.

وقال سيكو، في تصريحات لـوكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرت اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الشركاء الروس، حول تنفيذ ما يسمى بخطة التعاون الاقتصادي الثماني، على هامش معرض التجارة والصناعة الدولي "إنوبروم-2017" المقام في الفترة من 10 إلى 13 يوليو/ تموز في يكاترينبورج الروسية.

وتغطي خطة التعاون الثماني، التي اقترحها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، خلال زيارته إلى مدينة "سوتشي" الروسية في آيار/مايوعام 2016، مجالات تطوير البترول والغاز وتحديث الموانئ والمطارات في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف سيكو قائلا "اتجه إلى يكاترينبورج — المدينة الصناعية الروسية النموذجية- في الفترة من 9 إلى 10 تموز/ يوليو للمشاركة في إنوبروم-2017".

وتابع: "سيجرى مفاوضات مع المسؤولين الروس وسنتبادل الآراء حول مواصفات الخطة المكونة من ثماني نقاط".

ويعد "إنوبروم"، معرض صناعي دولي، يعقد سنويا في يكاترينبورج منذ عام 2010، ويعقد المعرض مؤتمرات ومناقشات وعروض لكافة الـ95 دول المشاركة فيه.​