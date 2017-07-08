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مسئول حج الجمعيات: سددنا كافة التزاماتنا للجانب السعودي نظير خدمات حجاج الجمعيات

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤسسة إنتهت من سداد كافة التزاماتها المادية للجانب السعودي نظير خدمات حجاج الجمعيات الأهلية سواء من فنادق أو وسائل مواصلات وغيرها، وذلك تجنبا لتغيير سعر الصرف للريال السعودي مقابل الجنيه.

وقال عبد الموجود في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن بعثة حج الجمعيات تتعاقد على حجز الفنادق للموسم القادم قبل عودتها من الموسم القائم، وتقوم بذلك النهج منذ عدة مواسم للحصول على أفضل سعر، وهو ما يقلل تكلفة الحج على الحاج.

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وأوضح أن المؤسسة اتخذت بعض التدابير لمواجهة تلك الزيادة وتخفيف العبء المادي على الحجاج، ومنها ترشيد النفقات دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للحجاج حيث تم إبرام تعاقدات مع الفنادق بأسعار أقل من العام الماضي مع المحافظة على جودة الفنادق واختيار فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين تجنباً لإرهاق الحجاج ،كما تم إلغاء تخصيص تأشيرة إشرافية لرؤساء البعثات لكافة المحافظات والاستعاضة عنها بتولي أحد مشرفي المجموعة أمور التنسيق وتمثيل البعثة الإشرافية أيضا تم تخفيض أعضاء البعثة الرسمية المرافقة للحجاج والمخصص لها عدد 80 تأشيرة لتصبح 35 فقط، وتم كذلك إلغاء البدلات الحكومية لأعضاء البعثة.

وأشار عبد الموجود، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظم هذا العام 4 مستويات للحج، المستوى الأول خمس نجوم، وتكون الإقامة بساحة الحرم المكي، والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية وشمل نسبة 7 % من المتقدمين بسعر 87 ألف جنيه والثاني خمس نجوم أيضا بالمنطقة المركزية ويبعد عن الحرم المكي بنحو 750 متراً، والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية وحظي بنسبة50% من المتقدمين بسعر 76 ألف جنيه، أما المستوى الثالث ثلاث نجوم، بالمنطقة المركزية ويبعد عن الحرم المكي بنحو 600 متر والمدينة أربعة نجوم بالمنطقة المركزية وشمل نسبة 25% بسعر 67 ألفا و700 جنيه والمستوى الرابع والأخير عبارة عن أربعة نجوم بالمنطقة المركزية ويبعد عن الحرم المكي بنحو 1200 متر والمدينة أربعة نجوم بالمنطقة المركزية وحظي بنسبة 18% بسعر 59 ألفا و500 جنيه.