Stephane Rolland من وحي القفاطين

في أول مجموعة له من الأزياء الجاهزة، قدّم ستيفان رولان Stephane Rolland قطعاً تجسّد بصمته في عالم الأزياء والموضة. وتنطوي المجموعة على البدلات السروالية من حرير الجيرسي، والكابات غير المتماثلة، والفساتين المستقيمة القصيرة، والقفطان وتشكيلة واسعة من البدلات الرسمية أو "التكسيدو". ووفاءً منه لشغفه بالفن الحديث والهندسة المعمارية، نحت رولان خطوطاً غرافيكية واضحة مع أحجام ضخمة وأسلوب يتّسم بلمسة فاخرة ومترفة. وتستكمل مجموعات الأزياء الجاهزة إصدارات محدودة من الحقائب والأكسسوارات على غرار الأحزمة والأساور والعقود المعدنية الذهبية أو الفضية ذات التصاميم النحتية. إن كل حقيبة مصنوعة يدوياً، بشكل حصري وكامل، ومشبّعة بروح الفخامة نفسها التي تميّز خياطة الأزياء. ويتمثّل توقيع رولان بأشكال معدنية مشغولة تتضارب والقوالب المينيمالية الخالصة. اطلعي على صور المجموعة الجديدة بتوقيع ستيفان رولان وأخبرينا برأيك.