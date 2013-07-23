أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Stephane Rolland من وحي القفاطين

Google+ Print
Stephane Rolland من وحي القفاطين Stephane Rolland من وحي القفاطين

في أول مجموعة له من الأزياء الجاهزة، قدّم ستيفان رولان Stephane Rolland قطعاً تجسّد بصمته في عالم الأزياء والموضة. وتنطوي المجموعة على البدلات السروالية من حرير الجيرسي، والكابات غير المتماثلة، والفساتين المستقيمة القصيرة، والقفطان وتشكيلة واسعة من البدلات الرسمية أو "التكسيدو". ووفاءً منه لشغفه بالفن الحديث والهندسة المعمارية، نحت رولان خطوطاً غرافيكية واضحة مع أحجام ضخمة وأسلوب يتّسم بلمسة فاخرة ومترفة. وتستكمل مجموعات الأزياء الجاهزة إصدارات محدودة من الحقائب والأكسسوارات على غرار الأحزمة والأساور والعقود المعدنية الذهبية أو الفضية ذات التصاميم النحتية. إن كل حقيبة مصنوعة يدوياً، بشكل حصري وكامل، ومشبّعة بروح الفخامة نفسها التي تميّز خياطة الأزياء. ويتمثّل توقيع رولان بأشكال معدنية مشغولة تتضارب والقوالب المينيمالية الخالصة. اطلعي على صور المجموعة الجديدة بتوقيع ستيفان رولان وأخبرينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي