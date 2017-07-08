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أهالي مركز الفشن ببني سويف ينتظرون وصول جثمان شهيد سيناء

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مصراوي Masrawy

أهالي مركز الفشن ببني سويف ينتظرون وصول جثمان شهيد سيناء

06:50 ص السبت 08 يوليو 2017

أهالي مركز الفشن ببني سويف ينتظرون وصول جثمان شهيد سيناء

صورة الشهيد مجند أحمد ابو طالب

بني سويف- أحمد كامل:

ينتظر أهالي مدينة الفشن ببني سويف، وصول جثمان الشهيد مجند أحمد أبو طالب عبد الفتاح، 23 سنة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة، تمهيدا لتشييعه في جنازة عسكرية بمسقط رأسه.

وقال على مصطفى أحد أقارب الشهيد، إنه كان يتسم بحسن الخلق والاحترام بين جيرانه وأول المباركين لأصدقائه وأهله في المناسبات، كان عطوفا بالكل، يقضى حوائج غيره، مشيرًا إلى أنه أكبر أشقائه وهم "علي" بالصف الثانب بكلية الدراسات الإسلامية، وشقيقه زياد بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى 4 من البنات.

وأوضح "مصطف" أن الشهيد حافظاً لكتاب الله، وتخرج من كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف العام الماضى، وكانت أخر إجازة له منذ أسبوع، وسافر إلى كتيبته السبت الماضى، وقبل انتهاء اجازته أخبر أسرته أنه يشعر بالراحة وسط زملائه.

                             الشهيد مجند أحمد ابو طالب وسط زملائه بالكتيبه

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