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فيديو| خبير عسكري: التلفزيون الحكومي يستضيف أشخاصا ليسوا وطنيين

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فيديو| خبير عسكري: التلفزيون الحكومي يستضيف أشخاصا ليسوا وطنيين فيديو| خبير عسكري: التلفزيون الحكومي يستضيف أشخاصا ليسوا وطنيين

التحرير

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أشاد اللواء جمال مظلوم، المحلل العسكري والاستراتيجي، بدور رجال القوات المسلحة في التصدي للإرهاب، دفاعًا عن الوطن، مضيفًا: «عقيدة الجندي المصري الدفاع عن الوطن حتى لو قدم روحه فداءً لها».
 
وناشد مظلوم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، المواطنين المتواجدين في سيناء بمساعدة أجهزة الأمن ورجال القوات المسلحة، في الكشف عن أماكن تمركز العناصر الإرهابية كي يتمكنوا من القضاء عليهم وتجفيف منابعهم.
 
وعلى صعيد آخر انتقد المحلل العسكري والاستراتيجي، دور الإعلام المصري، قائلًا: «التليفزيون المصري كان بيستضيف ناس معندهاش وطنية ولا بيحبوا الوطن .. لازم يكون قلبنا على بلدنا أكتر من كدا».

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التحرير

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