مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 اخرين في حادثين متفرقين ببني سويف

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لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 9 آخرون، في حادثين سير منفصلين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم لمستشفى بني سويف العام.

واستقبل مستشفى بني سويف العام كلأ من: سعيد راوي عبد الرحمن، 51 سنة، وسهير علي حبيشة، 47 سنة، وطفل مجهول الهوية جاري التعرف عليه، 3 سنوات، في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرق "الزعفرانة"، و4 مصابين آخرين، بين كدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

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واستقبل المستشفى جثة لفتاة تدعى شيماء عبد الرحمن صديق، 19 سنة، ومقيمة بفيصل الجيزة، و5 مصابين بين كسور وكدمات ونزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كافتيريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة.