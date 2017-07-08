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اليوم.. جنازة عسكرية لشهداء الدقهلية الثلاثة في أحداث سيناء

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اليوم.. جنازة عسكرية لشهداء الدقهلية الثلاثة في أحداث سيناء اليوم.. جنازة عسكرية لشهداء الدقهلية الثلاثة في أحداث سيناء

التحرير

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قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تستعد لاستقبال جثامين شهداء الإقليم الثلاثة الذين استشهدوا، أمس الجمعة، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكتيبة 103 صاعقة بجنوب منطقة رفح بشمال سيناء.

وأعلن المحافظ في تصريحات صحفية، أن المحافظة ستقيم جنازة عسكرية مهيبة ظهر اليوم السبت تنطلق من مسجد النصر بمدينة المنصورة لتوديع جثامين الشهداء إلي مثواهم الأخير، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وينزل السكينة على ذويهم، قائلا: "عزاؤنا أنهم شهداء بذلوا أرواحهم دفاعًا عنا جميعًا".

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يذكر أن محافظ الدقهلية، أصدر بيانا فور وقوع الحادث عبر فيه عن بالغ الحزن والأسى لشهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس الجمعة، ضحية الإرهاب الغادر بعد الهجوم على بعض التمركزات الأمنية بشمال سيناء وشهيد الداخلية النقيب إبراهيم عزازي شريف عزازي، الضابط بقطاع الأمن الوطني والذي استشهد جراء إطلاق نار استهدفه أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد محافظة القليوبية، وتقدم بخالص العزاء للقوات المسلحة والشرطة واُسر الشهداء داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الشعراوي، أن أبناء محافظة الدقهلية يستنكرون تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، مضيفًا، أن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة ويقفون خلفها في مواجهة الإرهاب الغادر.
 

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