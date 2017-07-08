أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

خبير في مكافحة الإرهاب يحذر من صلاة ضباط الأمن الوطني في المساجد

Google+ Print
خبير في مكافحة الإرهاب يحذر من صلاة ضباط الأمن الوطني في المساجد خبير في مكافحة الإرهاب يحذر من صلاة ضباط الأمن الوطني في المساجد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسين حمودة، الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب، إن تضحيات القوات المسلحة والشرطة غير محدودة، داعيًا الله أن يتقبل شهداء .
 
وأضاف حمودة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، على «التلفزيون العربي»، أن الكمائن الثابتة في سيناء أصبحت هدفا للإرهابيين، وعلينا التخلص منها.
 
وحذر حمودة ، من صلاة ضباط الأمن الوطني في المساجد، قائلا: «مصيبة إنه يصلى في المسجد اللي قدام بيته ويرصده شوية عيال»، مطالبًا بمحاسبة الضباط المسؤولين عن تأمين زملائهم لعدم قيامهم بدورهم على أكمل وجه.
 
وتابع: «الضابط بيخرج من بيته، وأنا كنت أعمل ربع قرن في الأمن الوطني، ولكن مكنش عندنا حاجة اسمها ضابط يخرج من بيته ويصلي في المسجد قدام بيته، ويرصده شوية عيال، ويغتالوه».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل