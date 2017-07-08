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الرئيس الفلسطيني يعزي السيسي في شهداء حادث رفح الإرهابي

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني يعزي في شهداء حادث رفح الإرهابي

01:46 ص السبت 08 يوليه 2017

الرئيس الفلسطيني يعزي السيسي في شهداء حادث رفح الإرهابي

رام الله- (أ ش أ):

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" عن تعازيه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة تفتيش أمنية في رفح شمال سيناء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله ـ في برقية التعزية ـ "بقلوب مفعمة بالألم والغضب الشديد ، تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة تفتيش أمنية في مدينة رفح بشمال سيناء الذي أسفر عن استشهاد واصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الباسلة".

وأضاف: "نتقدم لفخامتكم ولحكومة وشعب الشقيق وللعائلات الثكلى بأحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، وندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الوضيع، ونؤكد لفخامتكم وقوفنا إلى جانب جمهورية مصر العربية في معركتها في محاربة واجتثاث جذور الإرهاب ومموليه وكل من يقف خلفه".

وتابعت البرقية: "نحن على ثقة بأن مصر بقواتها المسلحة الباسلة وقيادتها الشجاعة والحكيمة لقادرة على حماية مصر وأمتنا العربية من العابثين والمتطرفين"، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر وجيشها العظيم.

 

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Asha

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