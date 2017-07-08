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والد أحد شهداء الجيش: «السيسي واقف لوحده في صحرا»

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والد أحد شهداء الجيش: «السيسي واقف لوحده في صحرا» والد أحد شهداء الجيش: «السيسي واقف لوحده في صحرا»

التحرير

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طالب الحاج محمد، والد الشهيد عمرو أحد شهداء الوطن، الرئيس عبد الفتاح ، بالتدخل لسرعة تنفيذ الأحكام على الجماعات الإرهابية داخل السجون، للحد من العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن تضحية ابنه من أجل البلد.

وأضاف والد الشهيد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أمس الجمعة، أن أم الشهيد طلبت مقابلة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، ولكن الوزير رفض مقابلتها رغم تأكيد المتحدث باسم وزارة الصحة وتحديد الميعاد.

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وتابع، «السيسي واقف لوحده في صحرا وفي ناس مش عايزة تقف معاه، والوزير اللي ملوش لازمة يقعد في بيته أكرمله».

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التحرير

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