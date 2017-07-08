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فيديو| والد الشهيد الملازم أحمد حسنين: «كنت حاسس إنه مش هيعيش»

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فيديو| والد الشهيد الملازم أحمد حسنين: «كنت حاسس إنه مش هيعيش» فيديو| والد الشهيد الملازم أحمد حسنين: «كنت حاسس إنه مش هيعيش»

التحرير

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قال محمد حسنين والد الملازم أول «أحمد»، أحد شهداء الهجوم الإرهابي بجنوب رفح، إنه تلقى مكالمة هاتفية أثناء وجوده في عمله بالعين السخنة، أخبرته باستشهاده ابنه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»: «كنت متوقع إن أحمد هيستشهد، في يوم من الأيام، وكنت حاسس إنه مش هيعيش، ولما كنت باكلم أحمد في التليفون كان يقولي نعم وحاضر يا بابا.. الحمد لله ما يغلاش على ربنا».

وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

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وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا، وتدمير 6 عربات بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة وجاري تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.

 

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التحرير

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