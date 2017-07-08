أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت "التايمز" البريطانية إن إسرائيل تسعى إلى إنشاء مناطق عازلة في سوريا، وذكرت "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الرابح الأكبر من لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأكدت "تايم" الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في سوريا يمثل مستوي جديد للمشاركة الأمريكية في حل النزاع السوري.

1- التايمز: مساعِ إسرائيلية لإنشاء مناطق عازلة جنوبي سوريا

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن إسرائيل تسعى إلى إنشاء مناطق عازلة في سوريا، وذلك لمنع عناصر "حزب الله" والقوات المدعومة من إيران من الاقتراب من الحدود الشمالية للدولة العبرية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- نيويورك تايمز: بوتين الرابح الأكبر من لقاءه مع ترامب

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الرابح الأكبر من لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة: "روسيا تأمل أن يحسن الاجتماع العلاقات بين البلدين والتي تشوبها الكثير من الخلافات والمشاكل والقلق والاتهامات".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- تايم: اتفاق وقف إطلاق النار يمثل مستوى جديدًا من مشاركة واشنطن في حل النزاع السوري

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن توصل الجانبين الأمريكي والروسي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، يمثل مستوى جديدًا من مشاركة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمل على تسوية الأزمة السورية.

4- يديعوت أحرنوت: تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى، مساء أمس، تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- التايمز: انتقادات بمحاباة السعودية تستبق خطاب "ماي" أمام قمة الـ20

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرًا تناولت فيه الانتقادات التي تعرضت لها رئيس الوزراء البريطانية قبل خطابها أمام قمة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية، حيث تعتبر تلك الانتقادات أن خطاب ماي الذي يتحدث عن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يحابي السعودية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا