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المتحدث العسكري ينفي صحة التسجيل الصوتي المنسوب للشهيد أحمد المنسي

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المتحدث العسكري ينفي صحة التسجيل الصوتي المنسوب للشهيد أحمد المنسي المتحدث العسكري ينفي صحة التسجيل الصوتي المنسوب للشهيد أحمد المنسي

التحرير

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أذاعت قناة "Extra News"، نباء عاجلا، يفيد بأن المتحدث العسكري، العميد تامر الرفاعي، نفى صحة التسجيل الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للعقيد الشهيد أحمد المنسي.

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وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، تسجيلا صوتيا منسوب للعقيد الشهيد أحمد منسي، دفعة 92 حربية مدته 39 ثانية، يقول فيه: «الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، يمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا، وأنا لسه عايش في هجوم جماعة دواعش.. دخلوا علينا بكام عربية مفخخة وهدوا كل نقطة، وأنا لسه عايش أنا و4 عساكر متمسكين بالتبة والأرض عشان خاطر زملائنا الشهداء لا نتركهم ولا أي مصاب هنسيبه بسرعة يا رجالة.. أي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعية احنا لسه عايشين ومش هنسيب الأرض عليها أي شهيد أو مصاب.. الله أكبر لنجيب حقهم لنموت زيهم.. الناس كلها تدعى للرجالة اللي هنا».

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التحرير

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