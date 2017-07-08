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الأزهر ينفي القبض على طلاب "تركستان" دارسين بالجامعة

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مصراوي Masrawy

الأزهر ينفي القبض على طلاب "تركستان" دارسين بالجامعة

12:35 ص السبت 08 يوليو 2017

كتب- محمود مصطفى:

أعلن المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، متابعته لما يتداول عبر عدد من المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء للقبض على عدد من طلاب تركستان الدارسين في الأزهر.

ونفى المركز الإعلامي، في بيان له، القبض على طلاب تركستان من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، أو المعاهد أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أي جهة تابعة للأزهر.

وأكد المركز، أنه جار متابعة ما يتداول في هذا الشأن مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن ما تبثه بعض المواقع والقنوات في هذا الصدد من أخبار وأعداد غير دقيق على الإطلاق، قائلًا: "ما تعلنه قناة الجزيرة من إشاعات كاذبة ومغرضة من القبض على أكثر من 500 طالب من طلاب الأزهر هو افتراء وتضليل وتشويه تهدف منه القناة كعادتها الإساءة لمصر وللأزهر الشريف".

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر، أن الجهات المعنية لها حق التأكد من سلامة موقف المقيمين من مختلف الجنسيات على الأراضي المصرية وأنهم لا يمثلون أي خطورة على الأمن القومي للبلاد، وكذلك عدم تورطهم في جرائم داخل أو خارج البلاد، وأن تلك الإجراءات يتم اتخاذها بشكل مستمر وبصفة دورية.

وأشار إلى أن السلطات المعنية أكدت أنها تقوم بفحص الموقف الخاص بأي ممن يتم الاشتباه في حالته ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كان الإمام الأكبر قد كلف منذ صباح أمس الخميس إدارات الأزهر الخاصة بالطلاب الوافدين بمتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض المستجدات عليه شخصيا أولاً بأول.

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