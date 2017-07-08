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العرب اليوم: داعش يتبنى تفجير رفح واخفاق للقوات العراقية

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: داعش يتبنى تفجير رفح واخفاق للقوات العراقية

12:28 ص السبت 08 يوليو 2017

العرب اليوم: داعش يتبنى تفجير رفح واخفاق للقوات العراقية

مواجهات بين الجيش العراقى وداعش اليوم في الموصل (أ

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها مقتل اتفاق بين روسيا وأمريكا حول سوريا وهجوم ارهابي في سيناء، علاوة على مواجهات بين الجيش العراقي وداعش فى عدة جبهات.

1- تنظيم داعش يتبنى هجوم "البرث" الإرهابي

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قوات الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء - أرشيفية (أ ف ب)
تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الهجوم الذي استهدف كمين "البرث" بجنوب رفح.
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2- اتفاق أمريكي روسي حول لوقف إطلاق النار جنوب سوريا

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قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في الوقت الذي عقد فيه الرئيس دونالد اجتماعه الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا.
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3- وزير الدفاع الأمريكي فى اتصال هاتفي مع نظيره القطري

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وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس - أرشيفية (أ ف ب)
ذكرت قناة العربية الحدث في نبأ عاجل على شاشتها، أن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري، عدم التصعيد مع جيران الدوحة.
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4- القوات السورية تقصف أحد أحياء دمشق بالصواريخ

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قصف مدفعي مركز لقوات النظام السوري على دمشق (أ ف ب)
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - أن قوات النظام السوري قصفت حي عين ترما الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية دمشق؛ لدعم القوات التي تتقدم باتجاه هذه المنطقة.
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5- القوات العراقية تخفق في استعادة مناطق يسيطر عليها "داعش"

مواجهات بين الجيش العراقى وداعش اليوم في الموصل (أ ف ب)

تصاعد الدخان عقب مواجهات بين الجيش العراقى وداعش اليوم في الموصل (أ ف ب)
أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين في العراق بأن القوات الأمنية العراقية أخفقت في استعادة مناطق قرب قضاء الشرقاط الواقع على مسافة 280كلم شمال بغداد، بعد أن تمكن تنظيم "داعش" من السيطرة عليها.
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