وزير الإعلام السعودي: قطر تدير 23 ألف حساب معادٍ للسعودية على "تويتر"

الرياض - (أ ش أ):

قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد إن قطر تدير 23 ألف حساب معادِ للسعودية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، من بينها حساب مجتهد الذي يديره سعد الفقيه المقيم في لندن.

وأوضح العواد - خلال تصريحات نقلتها قناة (العربية) الإخبارية - أن قطر دعمت حسابات تدعو للتظاهر في السعودية في 21 أبريل و2 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن تلك التحركات فشلت.

وأكد أن الحسابات المدعومة من قطر على (تويتر) تعمل على تأجيج الشارع السعودي، مشددا على أن ذلك مسألة أمن وطني لن تقبل بها الرياض.

وكان المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني قد كشف عبر دراسة عددا من الحسابات التي تقوم بالهجوم والإساءة للسعودية.

وبينت هذه الدراسة أن 32% من التغريدات الموجهة ضد السعودية لإثارة الرأي العام ونشر الشائعات مصدرها قطر و28% من لبنان و24% من تركيا بينما 12% من العراق.