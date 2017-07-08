حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة الدولية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها بدء فاعليات قمة العشرين وسط احتجاجات في هامبورج ولقاء ترامب وبوتين، إضافة إلى اجلاء آلاف المهاجرين في باريس.

1- إصابة العشرات في مظاهرات المناهضة لقمة الـ20

اشتباكات وأعمال عنف بين الشرطة الألمانية ومحتجين في هامبورج اليوم (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابة 196 شرطيًا خلال أحداث العنف التي صاحبت المظاهرات الرافضة لانعقاد قمة العشرين في هامبورج.

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2- مباحثات بين ترامب وبوتين

اجتماع ثنائي بين ترامب وبوتين في هامبورج اليوم (أ ف ب)

بدأ اليوم الجمعة اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين "جي20" التي انطلقت فعالياتها في مدينة هامبورج الألمانية.

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3- شرطة باريس تجلي 2500 مهاجر

اجلاء مهاجرين في شمال باريس اليوم (أ ف ب)

أجلت شرطة باريس الجمعة 2500 مهاجر كانوا يقيمون في شمال المدينة في ظروف صعبة، بحسب ما ذكره مسؤولون، وذلك في آخر العمليات الهادفة لتهدئة التوتر الذي سببه تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

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4- إجلاء 10 آلاف شخص لإزالة قنبلة ضخمة في بولندا

فحص قنبلة من الحرب العالمية الثانية فى وارسو - أرشيفية (أ ف ب)

أصدرت السلطات في شرقي بولندا أوامر بإجلاء حوالى 10 آلاف شخص وإغلاق مؤقت للطريق المؤدي إلى بيلاروسيا للسماح بإزالة ونزع قنبلة ضخمة من الحرب العالمية الثانية.

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5- إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسية

زعيم المعارضة الروسية فى موسكو اليوم (أ ف ب)

أطلقت السلطات الروسية سراح زعيم المعارضة الكسي نافالني، الذي اعتقل في منزله الشهر الماضي، قبل مظاهرة واسعة النطاق وسط موسكو، من السجن بعد قضاء 25 يوما في الحبس.

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