باحث في "الأمن القومي": العمليات الإرهابية الأخيرة رد صريح من قطر على مقاطعتها

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الدكتور جمال طه، الباحث في شئون الأمن القومي، إن العملية الإرهابية التي شهدت مصر خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بداية من الهجوم على كمين العياط، بمحافظة الجيزة، والهجوم على التمركز الأمني أعلى محور 26 يوليو، واغتيال ضابط الأمن الوطنى، إبراهيم عزازي، بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبية، والهجوم الواسع ضد نقاط تمركز القوات بمنطقة البرث جنوب رفح، جميعها عمليات مثلت جزءاً من الرد القطري على محاصرتها.

وأضاف طه، في تصريح له الجمعة، أن كل هذا مؤشرات تؤكد بداية مرحلة جديدة من العمليات الإرهابية، تعتمد على معلومات مخابراتية دقيقة، في اختيار الأهداف، وتحديد الخطط، وأساليب التوجيه والمتابعة، وتوسيع دائرة نشاطها، لتُحدث "حالة" مجتمعية، تفوق في تأثيرها مايتم إيقاعه من خسائر.

وطلب الباحث في شئون الأمن القومي​، توفير حرم آمن لنقاط الإرتكاز والكمائن، وقصر التعامل مع السيارات العابرة على فرد واحد مؤمّن وتحت حماية الكمين، والتحري عن أخر تطورات في العلاقة بين القبائل و"داعش سيناء"، وذلك بعد عدم الإبلاغ المبكر عن تحرك ضخم على هذا النحو، رغم مايتطلبه الاستعداد له من وقت.

ولفت طه إلى أن دراسة متغيرات المرحلة الحالية ومراجعة الخطط والرد الحاسم، في ضوء ماستسفر عنه التحقيقات وهويات الإرهابيين وجنسياتهم قد يوفر المزيد من الدماء.