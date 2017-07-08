بالصور| تغطية خاصة لبطولة الجمهورية في الكالستنكس برعاية «KO Squad»

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أُقيمت اليوم الجمعة، بطولة الجمهورية في رياضة «Street workout and Calisthenics» تحت رعاية فريق «KO Squad»، والأستاذ إسلام قرطام، عضو مجلس إدارة شركات صحارى للبترول، والتي استضافها ملتقى قرطام الثقافي بالمعادي.

الكالستنكس أو ما تسمي رياضة الشارع هي رياضة فردية تعتمد علي قوة التحمل والثبات وخفة الحركة، ومزيج بين الجمباز والباركور والأيروبكس، وتعتمد على التنقل والثبات بين البارات في الهواء.

بطولة الجمهورية في الكالستنكس 2017 هي ثالث بطولة من نوعها في مصر، حيث أقيمت من قبل بطولتان للجمهورية عاميّ 2015 و2016، وفاز بهما اللاعب عمر الجبلي الذي تمكن بعد ذلك من المشاركة في بطولة العالم بروسيا مرتين.

أما هذا العام وبرعاية «KO Squad» أعلن الحكمين الدوليين سميث مانجينا (جنوب أفريقيا) وانجوكو اخوان (ماليزيا) فوز اللاعب محمود باهي بلقب البطولة بعد أن تخطى 28 متسابقا قدموا كل ما لديهم من أجل الحصول على اللقب وخطف بطاقة التأهل لبطولة العالم بروسيا هذا العام.

فريق الـ «KO» هو فريق/مؤسسة تم إنشاؤه حديثًا، بواسطة إسلام قرطام، ويستهدف تمكين الشباب من خلال الرياضة، ويُقدِّم للأبطال في مجتمعنا الدعم والأدوات اللازمة لكي يحققوا نجاحات رياضية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي.

بدأت البطولة اليوم بتنافس 28 متسابقا في الجولة الأولى، ثم تم اختيار 10 منهم فقط للمنافسة في الجولة النهائية، بناءا على معايير وضعها حُكام الاتحاد الدولي للكالستنكس.

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وتم اختيار كلا من: مهاب أحمد - أكرم حماد - عبدالرحمن ممدوح - محمود باهي - حمزة عبده - أحمد عمارة - زياد كمال - محمود طارق - عمرو الديب - مصعب سرحان، للمنافسة في التصفيات النهائية.

وبعد ذلك نافس اللاعبون العشرة على أول ثلاثة مراكز، والذين فاز بهم كلا من محمود باهي وأكرم حماد وحمزة عبده على الترتيب، ليتأهل بذلك الأول والثاني إلى بطولة العالم في روسيا لتمثيل مصر.

وفي نفس السياق صرح اللاعب محمود باهي بطل الجمهورية أنه سعيد للغاية بتلك النتيجة خاصة وأنها أول مشاركة له، وأنه سوف يستعد جيدا لبطولة العالم بروسيا ليشرف اسم مصر، مضيفًا أنه سيتحدث مع بطل الجمهورية السابق عمر الجبلي لأخذ بعض النصائح منه للاستفادة منها في البطولة الدولية بحكم خبرة الجبلي.

فيما صرح الحكم الدولي سميث مانجينا قائلًا: "العام الماضي كنت هنا أيضا وكان أداء اللاعبين قويا للغاية، ولكن هذا العام الأمر تطور بشكل ملحوظ وأفضل، واللاعبون أصبحوا يمتلكون خبرة وقوة".

واختتم الحكم الجنوب أفريقي: "التنظيم كان على مستوى كبير بفضل «KO Squad» وأعتقد أنهم اذا استمروا بدعم هذه اللعبة دائما ستكون لها شأن آخر في مصر والعالم، وأتمنى لهم الأفضل".

الجدير بالذكر أن بطولة العالم للستريت وورك أوت والكالستنكس القادمة في روسيا ستقام هذا الشهر وتحديدا يوم 27، والتي سيشارك فيها محمود باهي وأكرم حماد كممثلين عن مصر.