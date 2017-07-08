ما الذي ينقص المصري للمنافسة علي البطولات؟

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يدخل النادي المصري الموسم القادم، بطموحات مختلفة بعدما نجح الفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن من قياده الفريق البورسعيدي للمربع الذهبي للعام الثاني على التوالي والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتأمل جماهير بورسعيد من مجلس إداراة الفريق بالتعاقد مع صفقات قوية قادرة على المنافسة على البطولات وتحقيق لقب غائب عن النادي البورسعيدي لمده أكثر من 22 عامًا.

ويوضح «التحرير» في السطور القادمة أبرز ما ينقص الفريق البورسعيدي لتحقيق بطولة الموسم القادم :

1- تدعيم حراسة المرمى

عانى النادي المصري خلال هذا الموسم من ضعف مركز حراسة المرمى وتسبب ذلك في خسارة النادي البورسعدي لـ14 نقطة فقدها في الدوري العام هذا الموسم، بسبب أخطاء مباشرة لحارس مرمى الفريق، وتسببت أخطائهم في خسارة فريقهم في الكثير من المباريات على مدار الموسم الحالي والسابق.

وبالفعل نجح النادي المصري في التعاقد من محمود السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري لمده 5 مواسم لتدعيم مركز حراسة المرمى الموسم القادم.

2- الخبرات

على الرغم من أن مجموعة اللاعبين في النادي المصري تقدم مستويات رائعة أمام الفرق الكبيرة وسعي حسام حسن المدير الفني، لتقديم كرة هجومية في أغلب المباريات، استطاع من خلالها حسم المربع الذهبي للعام الثاني علي التوالي، إلا أن النادي البورسعيدي يفتقد للاعبين أصحاب خبرات في الدوري المصري لصنع الفارق، وهو ما صرح به المدير الفني للفريق في أكثر من مرة، حيث سنجد أن النادي المصري خسر العديد من المباريات هذا الموسم لنقص الخبرات في بعض المباريات وأيضا ودع النادي المصري بطولة الكونفدرالية بعد خساراته بهدف في مباراة الذهاب أمام كامبالا سيتي في الدقيقة 91 من خطأ دفاعي ساذج.

ويحاول النادي المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية تدعيم خطوطه ببعض اللاعبين الموهوبين من القسم الثاني إضافة إلي لاعبين أصحاب خبرات في الدوري المصري للمنافسة علي البطولات الموسم المقبل.

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3- مهاجم قوي

أفتقد النادي المصري منذ رحيل «أحمد روؤف» عن الفريق، إلى المهاجم الهداف القوي داخل «الصندوق» حيث عانى النادي المصري في بعض المباريات من إضاعه كم كبير من الفرص السهلة، وعلى الرغم من إحراز أحمد جمعة مهاجم الفريق لـ12 هدف مع فريقه هذا الموسم إلي أنه في كثير من الأوقات يهدر فرص مؤكدة، وعند غيابه لللإصابة أو الإيقاف يعاني الفريق لعدم وجود البديل أو مشاركة «هيرمان كواو» الذي قدم مستوى ضعيف مع الفريق البورسعيدي هذا الموسم.

ويسعى النادي المصري بتدعيم صفوفه في فترة الإنتقالات في مركز «رأس الحربة» حيث تعاقد مع الإيفواري «شيخ موكورو» مهاجم الهلال الأبيض لمدة 3 مواسم، وتعاقد ايضًا مع عمر كمال عبد الواحد، مهاجم نادي اتحاد الشرطة ومحمد منتصر، مهاجم نادي المنيا وينتظر مسؤولي الفريق الإعلان عن بعض الصفقات الأخرى في هذا المركز خلال أيام.

4- دفاع قوي منظم

دائمًا الفريق الأكثر قوه دفاعية ويحافظ علي شباكه هو من يمتلك الفرصة الأكبر للفوز في البطولات، ومنذ رحيل محمد مجدي مدافع الفريق السابق إلي نادي الزمالك وعانى النادي المصري طوال الموسم من بدائل هذا المركز، وعلى الرغم من توظيف حسام حسن لأحمد أيمن منصور، في مركز المساك وأصبح من الركائز الأساسية لدى الجهاز الفني، إلا أن المشكلة الحقيقة تكمن في المدافع الأخر حيث لعب بجوار أيمن منصور كلًا من أسامة العزب وإسلام صلاح، وأستقبل شباك الفريق 40 هدف خلال المسابقات المختلفة وهي نسبة كبيرة.

وتعاقد النادي المصري خلال فتره الإنتقالات الحالية مع أحمد عبد الموجود، مدافع فريق النصر للتعدين، لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق.

5- البدائل

لم يجد حسام حسن، المدير الفني للنادي البورسعيدي البدائل المتاحة أمامه كثيره عند غياب لاعب للإصابه أوللإيقاف، وعندما غاب أحمد شكري صانع ألعاب الفريق للإصابة بقطع في وتر أكيليس وأيضا إصابة أحمد سالم صافي، بشرخ في وجه القدم، تأثر النادي المصري بغياب الثنائي نظرًا لعدم وجود دكة بدلاء قوية.