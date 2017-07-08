10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين بألماني، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامج كوريا الشمالية النووي، بأنه يمثل "مشكلة حادة"، وقال قال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، إن المملكة تدين الحادث وتشارك مصر حزنها.

1- بوتين: مشكلة برنامج كوريا الشمالية النووي "حادة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورج بألمانيا الجمعة (أ ف ب)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامج كوريا الشمالية النووي، بأنه يمثل "مشكلة حادة"، ودعا لضبط النفس والعمل على تسويتها بشكل واقعي ودقيق.

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2- ترامب : أتطلع إلى لقاء بوتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورج بألمانيا الجمعة (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين في هامبورج، وأضاف: "أتطلع إلى لقائي بقادة العالم اليوم، بما في ذلك لقائي بفلاديمير بوتين. هناك الكثير لمناقشته".

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3- سفير بريطانيا بالقاهرة: ندين هجوم رفح ونُشارك مصر حُزنها

السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن - أرشيفية

قال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن: "اشعر بالاشمئزاز من هجوم رفح الارهابي. ونحن نشارك المصريين الحزن والغضب"، مضيفًا: "كل هجوم يجعلنا أكثر تصميمًا على هزيمة هذا الشر معًا كتفًا بكتف".

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4- ميركل: "دول العشرين" اتفقت على تجفيف منابع الإرهاب

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هامبورج بألمانيا الجمعة (أ ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن "دول العشرين" اتفقت على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول بشأن الجماعات الإرهابية.

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5- وزير خارجية إيطاليا: علينا وقف المهاجرين قبل وصولهم إلى ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو (يمينًا) وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) في روما في 4 يوليو 2017 (أ ف ب)

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، على ضرورة وقف المهاجرين غير الشرعيين قبل وصولهم إلى ليبيا.

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6- لافروف: الشرطة العسكرية الروسية ستؤمن مناطق وقف التصعيد في سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في هامبورج بألمانيا الجمعة (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الشرطة العسكرية الروسية ستعمل على تأمين مناطق وقف التصعيد في سوريا خلال الفترة الأولى بتنسيق مع الولايات المتحدة والأردن.

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7- تيلرسون: بوتين نفى أي دور لبلاده في قرصنة الانتخابات الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (الأول يمينًا) أثناء حضوره الاجتماع المشترك بين ترامب وبوتين في هامبورج الجمعة (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عندما سئل خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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8- قرقاش: حل الأزمة القطرية يجب أن يتم في الرياض وليس نيويورك أو لندن

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش إن حل الأزمة مع قطر يجب أن يتم في الرياض وليس في نيويورك أو لندن، وأضاف: "إن سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى".

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9- ضاحي خلفان: قطع الاتصالات عن قصر الأمير تميم

رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان -أرشيفية

قال ضاحي خلفان، قائد شرطة دبى السابق، إن أمرا قد صدر من حمد بن خليفة، والد تميم بن حمد، أمير قطر، بقطع الاتصالات عن قصر الحكم، إلى جانب وضع سيارة تشويش بجانب القصر.

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10- بابا الفاتيكان لزعماء العالم: يجب إعطاء أولوية مطلقة لمشكلات الفقراء

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس زعماء العالم، المشاركين في قمة مجموعة العشرين في هامبورج إلى إعطاء "أولوية مطلقة" لمشكلات الفقراء والمهمشين وبذل الجهود لإنهاء الحروب، وأضاف: "هناك حاجة لإعطاء أولوية مطلقة للفقراء واللاجئين".

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