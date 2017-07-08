بالصور.. هذا ما فعله "ميسي" بالأطعمة المتبقية من حفل زفافه

بالفيديو والصور- من هو الشاب المصري صديق ابنة أغنى رجل في العالم؟

كتب - هشام عواض:

أقام نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، يوم 30 يونيو الماضي حفل زفافه على صديقته أنتونيلا روكوزو الأسبوع الماضي، في مسقط رأسهما مدينة روزاريو، حضره 260 شخصًا بينهم عدد كبير من نجوم كرة القدم، وتسأل البعض عن ماذا فعل بالأطعمة المتبقية من حفل زفاف القرن.

وكشف موقع "Espnfc"، أن اللاعب الأرجنتيني قرر التبرع بما تبقى من حفل زفافه من أطعمة ومشروبات للمؤسسات الخيرية.

وقال بابلو ألجراين، مدير بنك طعام مدينة روزاريو الأرجنتينية، إن خلال حفل الزفاف قدمت كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات، إلا أنها لم تهدر.

وأضاف "ألجراين"، أن الأطعمة والمشروبات وصلت المخازن ونحن نتصرف بها، لا نعرف بالظبط ما كميتها".

وأكمل مدير بنك الطعام : "أخبرنا منظمي الحفل أننا سنقبل المشروبات العادية والوجبات الخفيفة، لكن لا يمكننا أن نقبل المشروبات الكحولية".