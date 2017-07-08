نجل عم شهيد "المناجاة الكبرى": تمنى الموت فداءً للبلد

الشرقية - فاطمة الديب:

"كان بيقول لي نفسي أموت فدا مصر وترابها.. أحمد كان أجدع واحد في العيلة كلها"؛ بهذه الكلمات وصف أحمد خاطر مأمور ضرائب، مُقيم بقرية "المناجاة الكبرى" في مدينة الحسينية بالشرقية، حديثه لـ"مصراوي" عن نجل عمه المجند الشهيد أحمد محمد علي، ابن القرية، الذي استشهد اليوم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط ارتكاز أمنية بقرية البرث في مدينة رفح بشمال سيناء.

وأضاف نجل عم الشهيد أن الفقيد تمنى الشهادة ونالها، قائلاً: "في آخر زيارة ليه من 10 أيام كنا في العيد الصغير، وقولت له إني خايف عليه من اللي بيحصل في سيناء، لكنه رد عليا في نفس واحد وقال لي نفسي أموت شهيد فدا مصر وترابها".

وأوضح أن المجند الشهيد قضى 6 أشهر من مدة خدمته بالقوات المسلحة، وكان محبوبًا من الجميع، والكل يشهد بحُسن أخلاقه.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.​​