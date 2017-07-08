أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

نجل عم شهيد "المناجاة الكبرى": تمنى الموت فداءً للبلد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نجل عم شهيد "المناجاة الكبرى": تمنى الموت فداءً للبلد

11:44 م الجمعة 07 يوليو 2017

الشرقية - فاطمة الديب:

"كان بيقول لي نفسي أموت فدا وترابها.. أحمد كان أجدع واحد في العيلة كلها"؛ بهذه الكلمات وصف أحمد خاطر مأمور ضرائب، مُقيم بقرية "المناجاة الكبرى" في مدينة الحسينية بالشرقية، حديثه لـ"مصراوي" عن نجل عمه المجند الشهيد أحمد محمد علي، ابن القرية، الذي استشهد اليوم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط ارتكاز أمنية بقرية البرث في مدينة رفح بشمال سيناء.

وأضاف نجل عم الشهيد أن الفقيد تمنى الشهادة ونالها، قائلاً: "في آخر زيارة ليه من 10 أيام كنا في العيد الصغير، وقولت له إني خايف عليه من اللي بيحصل في سيناء، لكنه رد عليا في نفس واحد وقال لي نفسي أموت شهيد فدا مصر وترابها".

وأوضح أن المجند الشهيد قضى 6 أشهر من مدة خدمته بالقوات المسلحة، وكان محبوبًا من الجميع، والكل يشهد بحُسن أخلاقه.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.​​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الدقهلية تودع 3 من شهداء رفح في جنازة عسكرية.. السبت

    الدقهلية تودع 3 من شهداء رفح في جنازة عسكرية.. السبت

    أخبار
  • جامعة المنصورة تنعي شهداء القوات المسلحة

    جامعة المنصورة تنعي شهداء القوات المسلحة

    أخبار
  • نجل عم الشهيد الشبراوي: هذه تفاصيل زيارته الأخيرة لقريته

    نجل عم الشهيد الشبراوي: هذه تفاصيل زيارته الأخيرة لقريته

    أخبار
  • سوهاج تستقبل اثنين من شهداء رفح.. السبت

    سوهاج تستقبل اثنين من شهداء رفح.. السبت

    أخبار

إعلان

2a8899ea3d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل