فيديو| مظهر شاهين: شهداء «هجوم رفح» رأوا أماكنهم في الجنة قبل وفاتهم

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علق مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على حادث رفح الإرهابي، قائلًا: «هؤلاء الإرهابيون يدينون بدين الشيطان الذي لا يأمر إلا بسفك دماء الأبرياء بغير حق».



وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، «أننا أمام معركة بين الحق والباطل، فالحق وهم شرفاء الوطن ورجاله الذين دافعوا عن وطنهم وأرضيهم، والباطل وهم الفاسدين الإرهابيين الذين باعوا دينهم بدنياهم».

وتابع: «الشهداء يرون مقعدهم في الجنة ويظهر عليهم أمارات الرضا قبل استشاهدهم»، مقدمًا التحية لأسر الشهداء وللقوات المسلحة.