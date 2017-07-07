مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 25 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين، على طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بوصول جثتين هما سارة سعد محمد، 19عاما، من مدينة سنورس، ونجاح عبد العظيم فرج، 37 عاما، و25 مصابا آخرين في حادث تصادم بين سيارتين على طريق بحيرة قارون.

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تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأجرى الدكتور محمد نادي، مدير المستشفى، الإسعافات اللازمة للمصابين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثتين، وأمرت بندب المهندس الفني لبيان أسباب الحادث، وتولت التحقيق.